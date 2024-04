«Sua figlia ha avuto un incidente», falsi carabinieri truffano 91enne a Porto San Giorgio: arrestati due campani

PORTO SAN GIORGIO La Squadra Mobile di Fermo, in collaborazione con la Polizia Stradale di Caserta, ha individuato ed arrestato due uomini che a Porto San Giorgio, hanno compiuto una truffa ai danni di una anziana signora di 91 anni.

Verso le ore 11,30, la signora riceveva la chiamata da parte di un fantomatico maresciallo dei Carabinieri il quale segnalava che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Roma e che, al momento, si trovava in Tribunale. L’interlocutore, durante la conversazione, chiedeva all’anziana donna la somma di 5mila eiro per sanare la posizione di sua figlia. La vittima, impaurita per la sorte di sua figlia, cedeva alle richieste del finto militare, prelevando tutti i risparmi riposti e le somme disponibili nella sua abitazione, fino a mettere insieme il denaro.

Il finto militare non permetteva mai alla vittima di riagganciare la conversazione, tenendo così la linea sempre impegnata tanto da chiederle, dopo aver prelevato i soldi di non scendere da casa, ma di lanciarglieli dal balcone, dove sarebbe arrivato un altro militare, suo collaboratore. Così, intorno a mezzogiorno, la signora consegnava il denaro ad un ragazzo che si presentava sotto la sua abitazione.

L’anziana donna, fortemente impaurita per lo stato d’ansia ingenerato dai malfattori, chiedeva aiuto alla sua vicina per farsi assistere preoccupata della sorte di sua figlia. Solo al rientro del figlio della signora la truffa è stata scoperta e sono scattate le indagini: l’auto segnalata è stata agganciata in A1, direzione sud e qualche ora dopo la pattuglia autostradale della Polizia di Caserta l'ha fermata.

A bordo due campani di 25 e 30 anni già condannati in via definitiva per rapina ed altri reati contro il patrimonio.

Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di una somma di denaro corrispondente a quella denunciata dalla anziana signora, oltreché censiti dagli ingressi autostradali, in orario perfettamente compatibile con la truffa. Sulla base del quadro indiziario, condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caserta, le due persone sono state arrestate in flagranza di reato per truffa aggravata nei confronti di persona anziana.