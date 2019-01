«Ha vinto alla lotteria»: bande di truffatori vanno a caccia di anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ancora tentativi di truffe nel Fermano ai danni di persone anziane. Negli ultimi giorni sarebbero entrate in azione almeno due bande di truffatori che si sarebbero divisi il territorio a caccia di vittime da spillare. Le scuse sono più o meno sempre le stesse, ma un anziano si è trovato di fronte una coppia che si è spacciata per funzionari di un non meglio precisato ente che doveva verificare i biglietti della recente Lotteria Italia per una presunta vincita. L’anziano alla strana richiesta della coppia ha subito telefonato alla figlia e i due malfattori se la sono data subito a gambe.