Nuova questura di Fermo quattro nuovi dirigenti in servizio dall'otto gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Così come aveva annunciato il questore Luigi De Angelis è ora ufficiale la nomina di 4 commissari destinati alla nuova questura di Fermo, mentre è stata confermata anche una sezione autonoma della Polizia Stradale. Cominciano i primi movimenti per l’istituzione della nuova Questura. L’Associazione nazionale dei funzionari di Polizia ha ufficializzato alcuni movimenti di dirigenti, quattro dei quali sono commissari destinati alla Questura di Fermo: si tratta di Francesco Costantini (in arrivo dalla Questura di Chieti), Ciro De Luca (attuale dirigente del Commissariato di Civitanova), Pierpaolo Varrasso (dalla Questura di Rovigo) ed Ernesto Bamonti, dirigente del Commissariato di Porto Tolle (Rovigo) che diventerà dirigente dell’istituenda sezione di Polizia Stradale di Fermo. Le nomine saranno effettive dal prossimo 5 gennaio mentre i quattro commissari entreranno in servizio a partite dall’8 gennaio.