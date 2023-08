FERMO - Era gremita la chiesa del Santissimo Sacramento a Grottazzolina, lo scorso martedì sera, per la visita del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Il professore ha visitato la chiesa, riaperta dopo il restauro terminato nel 2021 per riparare i danni del sisma, e si è soffermato a parlare del maestro Luigi Fontana, di Monte Vidon Corrado. Sue infatti le immagini degli affreschi sulle pareti dell’edificio di culto, analizzati e commentati dal sottosegretario.

Il libro



Sgarbi, nella stessa chiesa, ha poi anche presentato il suo libro “Scoperte e rivelazioni”. Una sorta di caccia al tesoro in musei, palazzi, case d’asta che Sgarbi conduce in prima persona viaggiando in Italia come ha scritto recentemente, sui social, lo stesso autore: «Il libro, edito da “La Nave di Teseo”, racconta della mia quotidiana “caccia” tra chiese, monasteri, musei, case nobiliari, alla ricerca di opere poco conosciute ma non per questo meno importanti».

L’incontro è stato promosso da Grottazzolina 2050, laboratorio di idee. In precedenza Sgarbi aveva effettuato altre tappe nel Fermano. In particolare era stato nella chiesa del Crocifisso a Monterubbiano, poi anche a Monte Giberto. In programma anche la tappa a casa di Giuseppe Pende nell’ambito del progetto di una grande mostra a Fermo dedicata all’artista. Dopo l’evento Sgarbi, accompagnato sempre dall’amico, diventato ormai quasi come un “fratello” Walter Scotucci, è stato a cena a Palazzo Vinci, ospite di Enrico Biondi che ha allestito un momento conviviale per pochi.