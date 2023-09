FERMO - Sostenibilità e affidabilità della clientela. Sono le parole chiave di Confindustria Fermo al Micam Milano, la fiera internazionale della calzatura che si è aperta ieri a Fieramilano-Rho per poi chiudersi mercoledì 20. Durante le giornate di oggi e domani, gli espositori aderenti a Confindustria Fermo potranno chiedere un report commerciale gratuito, e in tempo reale, per valutare nuovi e potenziali clienti sia in Italia sia in Europa. E quindi valutarne l’affidabilità. «È la risposta a una esigenza che ci era stata segnalata», afferma il presidente della sezione calzature dell’associazione datoriale fermana Valentino Fenni. Che poi prosegue: «In una fase così complessa del mercato non possiamo permetterci di sbagliare e magari di ritrovarci con ordini non pagati».

“Sostenibilità tra etica e strategia” è il titolo dell’incontro in calendario domani alle ore 10 presso lo spazio espositivo di Confindustria Fermo al Micam (padiglione 1 – stand D3).

All’incontro, aperto a tutti gli imprenditori, saranno presenti il professore dell’Università Politecnica delle Marche Valerio Temperini, il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani e il direttore Giuseppe Tosi, i presidenti della sezione calzatura (Valentino Fenni) e degli accessori (Elisabetta Pieragostini) della stessa associazione e la presidente dell’azienda speciale Linea Francesca Orlandi.

«La sostenibilità come etica è un approccio che pone l’accento sulla gestione delle sfide ambientali, sociali ed economiche, su azioni guidate da principi etici che promuovono il benessere globale e a lungo termine. Un percorso con step chiari che servono per adempiere a requisiti normativi, gestire i rischi e soddisfare le aspettative dei clienti» afferma il presidente Luciani.