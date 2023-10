Sconti a chi lavora nella scuola: requisiti, come funziona la nuova piattaforma, a chi spettano

Sconti per treni ed aerei ma anche per mercati ed agriturismi: in arrivo agevolazioni per il personale della scuola. In una lettera inviata «ai docenti, al personale tecnico amministrativo della scuola, al personale del Mim e ai dirigenti scolastici», il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo impegno nei confronti del personale scolastico, evidenziando come la scuola sia «centrale nell'agenda di questo Governo, perché è qui che si costruisce il futuro dei nostri giovani e del nostro Paese. Fondamentale a tale fine è la funzione svolta dai docenti e da tutto il personale che nella scuola e per la scuola opera».

Cos'è il Progetto Merito

Nella lettera, con cui annuncia l'iniziativa denominata « Progetto Merito», il Ministro sottolinea il suo impegno «verso quegli interventi, non solo di natura economica, volti a restituire autorevolezza alla figura dei docenti e dei dirigenti scolastici, senza dimenticare di valorizzare anche l'indispensabile lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo della scuola e del Ministero».

Quali sono i benefits

In questo contesto e grazie alla forte sinergia tra istituzioni e imprese, annuncia quindi Valditara nella missiva, «ho pensato di intervenire con un piano sperimentale di potenziamento di 'misure di welfarè, riconoscendo specifici benefits a vostro favore nella fruizione agevolata di alcuni beni e servizi. A tal fine, sono stati perfezionati, in via sperimentale, accordi che prevedono agevolazioni nel settore dei trasporti con i seguenti operatori nazionali: Trenitalia, Italo e ITA Airways; misure estese anche alla fruizione di alcuni servizi presso gli Aeroporti di Roma - Fiumicino e Ciampino.

Come funziona la sperimentazione

«L'impegno, mio e del Ministero - prosegue il ministro -, è di far seguire, alla sperimentazione di questa prima fase, la definizione di ulteriori accordi con altri operatori economici, per ampliarne l'offerta. Per accedere e usufruire dei richiamati benefits, è stata attivata una sezione dedicata, accessibile attraverso l'area riservata del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito, che sarà operativa a partire dal 9 ottobre 2023».

Quando apre la piattaforma

Il Ministro Valditara ha espresso la volontà di ampliare questi accordi, includendo altri operatori economici nella fase successiva del progetto. Per accedere agli sconti, il Ministero ha annunciato che è stata creata una sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sarà operativa dal 9 ottobre 2023.