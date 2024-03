Sciopero 8 marzo 2024, dai trasporti alla sanità fino alla scuola: i settori a rischio e le fasce di garanzia città per città

Sciopero 8 marzo. Venerdì è previsto lo sciopero generale nazionale che interesserà sia i lavoratori pubblici sia quelli del settore privato. Chi usufruisce di servizi come scuole e ospedali deve prestare massima attenzione. I trasporti sono stati esclusi a seguito di un intervento del Garante degli scioperi ma non mancheranno anche qui i disagi perché una sigla autonoma ha proclamato l'astensione (leggete la scheda apposita sui trasporti). La regione Abruzzo, visto le imminenti elezioni, dovrebbe patire meno: lo ha raccomandato lo stesso Garante.





Perche l'8 marzo

Si sciopera l'8 marzo per la causa dei diritti delle donne (lo stop è indetto dall'associazione Una di meno che si batte per estirpare la piaga dei femminicidi) ma anche per il salario minimo, l’autonomia differenziata, lo smantellamento dello Stato sociale e i conflitti in corso in Ucraina e Palestina. La mobilitazione è stata proclamata da un gran numero di sigle sindacali italiane, come Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil. In molte città italiane si terranno cortei, manifestazioni e sit-in. A Roma il corteo partirà alle 10 dal Circo Massimo.

Il settore dei trasporti

I settori dei trasporti saranno esclusi dagli scioperi generali proclamati per l' 8 marzo da Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit. Lo fa sapere la Commissione di Garanzia degli scioperi in una nota. «Con riferimento agli scioperi generali proclamati per il giorno 8 marzo 2024 da Slai Cobas per il sindacato di Classe, Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit per la Giornata Internazionale delle donne, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha segnalato alle organizzazioni sindacali Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit delle irregolarità, riguardanti, in particolare il settore del trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale), in applicazione della delibera 22/22 dell' 8 febbraio 2022, che vieta la concentrazione negli scioperi generali», spiega la Commissione. «A seguito di tali segnalazioni - prosegue -, i suddetti settori dei trasporti saranno interessati esclusivamente dallo sciopero proclamato dal sindacato Slai Cobas per il Sindacato di Classe e non dalle altre sigle sindacali».

Abruzzo

Inoltre, la Commissione ha invitato i sindacati proclamanti ad escludere, limitatamente alla Regione Abruzzo, interessata dalle consultazioni elettorali del 10 marzo 2024, i settori: Regioni Autonomie Locali, Trasporto Pubblico locale, Igiene Ambientale, Telecomunicazioni, Elettricità, Energia e Petrolio, Gas-Acqua, Funerario, Ministeri, Trasporto Marittimo, Vigili del fuoco, Elicotteri e Carburanti.

Le previsioni per chi si sposta in treno

Chi viaggia, dunque, non è esente dai possibili disagi.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Sanità

Per quanto riguarda la sanità, l’agitazione sarà da inizio a fine turno. Saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore, quali il pronto soccorso, e per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.

Vigili del fuoco

Orario diverso, invece, per i Vigili del Fuoco: lo sciopero si svolgerà dalle 9 alle 13 per il personale turnista e l’intera giornata per il personale giornaliero o amministrativo.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola, l’agitazione riguarderà tutto il personale del comparto e l’area istruzione e ricerca, docenti universitari e personale della formazione professionale delle scuole non statali.

Autostrade

Per quanto riguarda il comparto autostradale, lo stop è programmato nell'intera giornata di venerdi 8 marzo per 24 ore, con l’eventuale stop previsto dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno seguente, esclusa la regione Abruzzo. Garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la continuità del servizio di centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d'urgenza.

Uffici pubblici e musei

Lo sciopero generale dell'8 marzo interesserà anche il settore pubblico con possibili disagi negli uffici pubblici, nei musei, nelle biblioteche.