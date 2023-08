Pensioni, Reddito di cittadinanza, Assegno unico e Naspi: ecco il calendario dei pagamenti Inps di agosto, le date da ricordare

Agosto è un mese ricco di appuntamenti per i pagamenti dell'Inps relativi a una serie di prestazioni sociali, con alcune modifiche rispetto ai mesi precedenti. Da questo mese, infatti, scatta lo stop al Reddito di cittadinanza per 159mila famiglie (altre 40mila saranno coinvolte nelle prossime settimane), i cosiddetti "occupabili" più coloro su cui verrà fatto un approfondimento con la presa in carica dai servizi sociali (sempre che ci sia tutto il personale a disposizione per farlo). Il Reddito, però, verrà ancora erogato a centinaia di migliaia di famiglie. Tra le altre prestazioni ci sono le pensioni, la Naspi e l'Assegno unico: ecco tutte le date da segnare sul calendario.

Pensioni, il calendario dei pagamenti di agosto

I pagamenti Inps di agosto riguardano: pensioni, Assegno unico unirversale, Naspi, Dis-coll e Reddito di cittadinanza. L'erogazione degli accrediti delle pensioni può avvenire in maniera diretta sul conto corrente bancario o postale, se sono stati forniti gli appositi dati. Per gli altri è necessario recarsi agli sportelli di Poste Italiane più vicini, secondo l'ordine alfabetico affisso all’esterno, rispettando questo calendario:

martedì 1° agosto per i cognomi dalla A alla C;

per i cognomi dalla A alla C; mercoledì 2 agosto per i cognomi dalla D alla K;

per i cognomi dalla D alla K; giovedì 3 agosto per i cognomi dalla L alla P;

per i cognomi dalla L alla P; venerdì 4 agosto per i cognomi dalla Q alla Z.

Ad agosto ci sono poi altre novità per le pensioni, con il pagamenti degli arretrati relativi agli aumenti previsti per l'anno in corso, anche per le minime. Possono poi scattare conguagli e rimborsi Irpef legati al modello 730/2023, oppure il ricalcolo della pensione dopo i controlli della campagna Red per le prestazioni legate al reddito.

Reddito di cittadinanza, chi lo riceve ancora?

Il Reddito di cittadinanza verrà ricaricato con apposito pagamento sulla card di Poste Italiane tra il 16 e il 27 agosto, ma per meno beneficiari.

I pagamenti di Assegno unico, Naspi e Dis-coll

Potranno continuare a riceverlo le famiglie con almeno un minorenne, una persona con disabilità, o un over 60. Il pagamento scatta anche per chi è già stato preso in carico dai servizi sociali.

Quanto all'Assegno unico, sarà pagato tra il 18 e il 22 di agosto per chi lo ha già preso nei mesi scorsi. Chi lo prende per la prima volta, se ci sono state modifiche o se la domanda è stata appena presentata, avrà l'accredito alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Infine gli assegni di disoccupazione, Naspi e Dis-coll verranno pagati tra il 6 e il 15 agosto. L'accredito avviene direttamente sul conto corrente bancario o postale che è stato indicato quando è stata presentata la domanda. L’indennità può essere erogata anche sul libretto postale o tramite un bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane.