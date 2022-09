Il primo semestre chiude in positivo per le Reti di consulenza finanziaria, con una raccolta di 24,6 miliardi per l’80,9% posizionata tra la componente finanziaria, gestita e amministrata, e quella assicurativa/previdenziale del portafoglio dei clienti delle Reti. In particolare a giugno, ultimo mese di rilevazione, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede hanno archiviato una raccolta di 3,2 miliardi, registrando un saldo negativo delle movimentazioni su conti correnti e depositi per più di 3,8 miliardi e riposizionando così il 45% della raccolta di liquidità realizzata tra gennaio e maggio. Nonostante il periodo di incertezza, l’atteggiamento propositivo delle Reti nella gestione dei risparmi dei clienti resta invariato. Scelte di investimento nel processo di pianificazione e diversificazione dei risparmi dei clienti si allineano alle nuove condizioni dei mercati finanziari mantenendo, nel complesso, un bilancio positivo per tutte le macro famiglie di prodotto del comparto gestito.