Stadio, la sindaca Raggi indagata dopo la denuncia di un ex grillino

Stadio Roma, Virginia Raggi indagata. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi «è indagata per abuso d'ufficio. La procura aveva chiesto l'archiviazione, la prima cittadina era convinta che anche questa storia fosse alle spalle. Ma il giudice ha detto di no: nessuna archiviazione, servono altre indagini. A dare il via all'inchiesta, un esposto presentato dall'architetto e urbanista Francesco Sanvitto a giugno scorso». È quanto riferisce La Repubblica spiegando che l'architetto, «lo scorso giugno ha denunciato la prima cittadina. Sotto accusa la procedura con la quale il Comune ha deciso di dare visibilità al progetto dell'impianto che i giallorossi vogliono realizzare sui terreni di Tor di Valle di proprietà di Eurnova».

Anche il Corriere della Sera

riferisce che il gip Costantino De Robbio «ha respinto la richiesta di archiviazione nei confronti della sindaca, indagata per abuso ufficio, e prescritto alla Procura indagini maggiormente approfondite. La prima cittadina resta, dunque, indagata per questioni direttamente collegate all'inchiesta sullo stadio della Roma, che vede a processo per corruzione sia Luca Parnasi che i suoi collaboratori ma anche politici, consulenti e dirigenti capitolini».

Secondo il giudice, riferisce Il Messaggero, «la modifica doveva andare in Consiglio comunale». La procura «che aveva chiesto l'archiviazione per questa vicenda della variante in Consiglio comunale si è vista dire di no dal gip, e dunque, nessuna archiviazione, altre indagini, nuovo scombussolamento in un quadro già a dir poco movimento», scrive il quotidiano romano.

