«Violentate in spiaggia in Costa Smeralda da 4 calciatori campani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ai carabinieri di Budoni, località costiera della Gallura,, in Costa Smeralda, dopo una serata in discoteca, da. La notizia, anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata dai carabinieri all'Ansa.Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di Tempio Pausania, la stessa che indaga per il caso del presunto stupro di gruppo che vede coinvolto il figlio di Beppe Grillo. I quattro interrogati dal magistrato avrebbero respinto ogni accusa.I militari di Budoni, coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza di un locale, dove erano stati i giovani calciatori e le due ragazze, prima di raggiungere la spiaggia, e un file video, estrapolato dalla memoria di uno smartphone.