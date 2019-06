Vigilessa adotta la cagnolina usata per chiedere l'elemosina sotto il sole

di Simone Pierini

ROMA - «Io la dovevo salvare da morte certa, se fosse rimasta nelle sue mani sarebbe andata a finire male». È in lacrime. Sono lacrime di gioia per averutilizzata da un uomo di nazionalità romena. Lunedì mattina alle 12.30 la cagnolina era al sole con il termometro che segnava quasi quaranta gradi. Una scena che ha commosso la vigilessa, una mamma con la passione per gli animali.Lavora nel reparto per la tutela ambientale e degli animali, al servizio della pattuglia esterna. In strada, tra i cittadini, come le piace sottolineare. Originaria del quartiere Monti, dove insieme ai colleghi ha trovato la cucciola, è entrata nel Corpo della Polizia Locale da 29 anni per «amore per la divisa e per Roma». Perché «questo lavoro mi ha permesso di entrare nelle viscere della mia città - racconta a- Noi tocchiamo con mano la realtà, che non sempre è bella e facile»., quando l’ho vista mi sono innamorata a prima vista», dice parlando della cagnolina. Non aveva il chip, questo ha permesso di velocizzare l’adozione. L’ha chiamata Sole, perché quando è giunta sul posto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini l’ha trovata lì, sotto il sole, al caldo. L’ha presa in braccio e ora vive nella sua casa insieme al suo Cocker Spaniel: «Quando l’ha vista l’ha leccata, la tratta come fosse sua. Anche mio marito e miei figli l’hanno accolta benissimo». Dopo la visita dal suo veterinario di fiducia ora può iniziare una nuova vita. Una vita che la funzionaria De Angelis sente di avere più completa. «È da ieri che piango - ci dice in lacrime -. Con lui sarebbe morta e se non l’avessi adottata sarebbe finita sicuramente al canile. Confido che il signore mi abbia voluto mandare Là per questa cosa».Ama il suo lavoro, ama il suo ruolo nella tutela ambiente. «La polizia locale ha un cuore tenero. Ci dipingono tutti un po’ così, ma noi cerchiamo di dare una mano alla cittadinanza, siamo sempre in strada. Sono onorata di far parte del Corpo». Infine lancia un appello, anche in vista di quella che lei stessa definisce «la stagione maledetta» degli animali abbandonati: «Se decidi di prendere un cane lo devi curare, lo devi trattare come merita. E se puoi adottarlo proverai delle emozioni ancora più grandi​». Grandi come il suo cuore, un cuore "Capitale".