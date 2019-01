Viaggiare rende felici meglio che innamorarsi Una ricerca spiega perché

di Luca Calboni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. E non è una gioia momentanea, anzi: un viaggio regala una sensazione che dura molto più a lungo di altre esperienze considerate importantissime nella vita di una persona. E finalmente è arrivata anche una prova scientifica:Secondo uno studio dal titolo "A Wonderful Life: Experiential Consumption and the Pursuit of Happiness" (Una vita bellissima: consumo esperenziale e la ricerca della felicità) pubblicato dal Journal of Consumer Psychology conferma che viaggiare porta moltissimi vantaggi, a cominciare da una maggiore energia, che viene riportato dal 94% degli intervistati. E il 70% del campione sottolinea che spendere in viaggi rende molto più felici che acquistare qualsiasi altro bene.Sono state 17.000 le persone coinvolte nell'indagine, provenienti da 17 paesi diversi: per molti, viaggiare dona sensazioni più forti anche di un matrimonio o della nascita di un figlio. Quindi il viaggio è si una esperienza costosa, ma una di quelle che arricchiscono di più sul lungo periodo il patrimonio personale e culturale.