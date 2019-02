Viaggia in aereo col serpente in valigia, nessuno se ne accorge in 40 ore di volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaha, spostandosi con un volo intercontinentale contraddistinto anche da due scali, ignara di avere unall'interno del proprioNessuno, durante i controlli, si era infatti accorto del rettile, scoperto dalla donna solo al momento di disfare la valigia una volta tornata a casa., una donna scozzese di, era andata a trovare la figlia Sarah, residente nella regione del Queensland, in. Al momento di tornare a casa, la donna aveva fatto i bagagli, senza sapere che all'interno di una scarpa, riposta in valigia, si era annidato un, lungo poco più di 60 centimetri. L'animale, appartenente ad una specie non velenosa, era sopravvissuto al lungo viaggio, durato 40 ore e con due scali, e nel frattempo aveva anche compiuto la muta.Lo spavento, per l'anziana, è stato notevole: Moira, d'altronde, non poteva sapere che quell'animale non costituisse un pericolo. «Quello che mi stupisce, comunque, è che sia riuscito a sopravvivere così tanto nella valigia: ho fatto uno scalo di otto ore a Brisbane e uno di nove a Dubai, il viaggio è stato molto lungo» - spiega la donna - «Mi hanno spiegato che i serpenti, in caso di clima tempestoso, tendono a rifugiarsi un po' ovunque e prima di ripartire, in effetti, il tempo era decisamente burrascoso». L'animale è stato affidato alle cure dei veterinari della SSPCA di Edimburgo.