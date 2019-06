Deltaplano precipita pilota morto. Decollo 15 secondi di volo e schianto

di Marco Corazza

Il pilota, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, non avrebbe segnalato avarie prima dell'incidente. Gli investigatori stanno valutando più ipotesi: dal guasto a un eventuale malore accusato dal 54enne.

SAL STINO DI LIVENZA - IlL'incidente è accaduto verso le 18.30 in prossimità di via Fosson, non distante dall'aviosuperfice del Parco Livenza. Unfinendo prima contro un terrapieno, poi su due alberi e infine contro una abitazione.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del Suem e i carabinieri. Purtroppo per ilnon c'è stato niente da fare: ènel terribile impatto. La vittima è, un esperto del volo di 54 anni, di Fontanafredda, nel Pordenonese. L'uomo era decollato dalla vicina aviosuperfice.L'incidente avvenuto stasera nel Veneziano - che vede un velivolo precipitare e schiantarsi contro un'abitazione o le sue pertinenze - è il secondo in meno di un mese in Veneto , mentre è il terzo se si conta l'incidente nel Veronese, che ha visto un Cessna finire nell'Adige A metà maggio un ultraleggero si era schiantato contro una casa in via Giorgione, erano morte sul colpo le due persone che erano a bordo: Mario Ceccato (il pilota), 70 anni, di Pederobba, e Juri Bortoli, nato nel 1972, residente a Montebelluna, che stava prendendo lezioni di volo per diventare pilota. Il velivolo (Asso per Jewel) era sceso in picchiata, senza controllo, finendo contro una parete della casa, e infine su un terrazzo al primo piano della stessa abitazione. L'ultraleggero era decollato dall'aviosuperficie di Caerano, probabile una avaria.Un aereo monomotore, Cessna 210 (non ultraleggero come sembrava in un primo momento) è precipitato poco dopo le 17 del 17 maggio nel fiume Adige in località Settimo, una zona del comune di Pescantina in provincia di Verona. A bordo del velivolo c'erano il pilota e un passeggero, sbalzati fuori e finiti in acqua, poi trascinati in parte dalla corrente, ma quindi recuperati dai soccorritori e ricoverati per precauzione (codice giallo, non gravi).