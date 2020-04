Coronavirus, paziente positiva dopo diversi esami negativi

Sottoposta in precedenza diverse volte a esami risultati negativi, si è poi positivizzata in seguito. Emerge l'anomalia di persone che si «positivizzano» a distanza di alcuni giorni dai primi esami risultati negativi, entrando nel frattempo, inconsapevolmente, in una finestra di potenziale contagiosità. Il caso è stato evidenziato dall'Azienda sanitaria locale Usl 2 di Treviso che ha confermato oggi di aver rilevato la positività al Coronavirus in una paziente ricoverata dal 3 marzo per una malattia neurologica dopo aver riscontrato lo stesso esito nel marito che la assiste con regolarità.



«La signora, ha spiegato Carlo Agostini, direttore di medicina interna - in precedenza era stata sottoposta a varie verifiche, tutte risultate negative. Qualche giorno fa il marito aveva avvertito i responsabili sanitari di accusare uno stato febbrile e per questo è stato invitato a presentarsi al Pronto soccorso per eseguire un tampone che ha dato esito positivo. Un analogo test sulla moglie ha restituito poco dopo lo stesso risultato ed entrambi ora si trovano ricoverati al reparto malattie infettive». Agostini ha espresso una nuova preoccupazione legata ad esordi «atipici» del Covid-19, ossia attraverso forme infettive che riguardano organi diversi da quelli dell'apparato respiratorio. Ultimo aggiornamento: 22:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA