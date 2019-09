Ubriaca sul volo Ryanair atterra in Irlanda, è convinta di essere in Spagna

di Simone Pierini

Salire a bordo di un aereo, giungere a destinazione e non rendersi conto della destinazione di arrivo. Una storia che ha visto protagonista una donna irlandese di 38 anni,, protagonista di un volo vissuto da. Una volta giunta a destinazione, dopo aver dato in escandescenza durante tutto il tragitto aereo,e ha aggredito il personale della Ryanair e gli agenti della sicurezza dell'aereoporto internazionale di Shannon.Al suo arrivo in Irlanda la signora Bradshaw è stata arrestata. La donna si è dichiarata colpevole di due accuse: stato di ebrezza e abuso verbale nei confronti del personale di bordo. Il giudicie del tribunale distrettuale di Ennis nella contea di Clare l'ha condannata a pagare una multa di 500 euro da destinare ai poveri.Secondo il racconto del capitano dell'aeromobile, la donna era completamente ubriaca e il suo stato avrebbe messo in pericolo i passeggeri durante il volo. L'avvocato difensore, John Casey, ha affermato che al momento dello sbarco la sua assistita si trovavaPrima di salire a bordo aveva bevuto un mix alcolico fatto di Bailey's Irish Cream e vodka Smirnoff a cui aveva aggiunto dello Xanax per contrastare la sua paura di volare. Una volta giunta in Irlanda la donna si sarebbe scagliata contro il personale di bordo e contro gli agenti della sicurezza dello scalo perché convinta di essere ancora in Spagna.