Trovano uno zaino con 6700 euro e subito lo restituiscono ai proprietari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia incredibile e a lieto fine per unache, durante una, aveva perso unocontenente i documenti e, soprattutto, più di. Il viaggio sembrava già finito, dopo quella disavventura, ma proprio mentre la famiglia stava tristemente ritornando a casa è giunta la notizia più bella: lo zaino era statoe si trovava in una caserma della Guardia Civil, dove era stato portato da una coppia diche l'avevano rinvenuto a terra. Come riporta 20minutos.es , questa vicenda a lieto fine ha avuto luogo in, a, nel quartiere centrale e turistico di San Agustin. A scoprire lo zaino a terra, all'interno di un parcheggio, nel pomeriggio di ieri, era stata una coppia di turisti che, dalla vicina, era giunta per visitare la città andalusa. Dopo aver notato che, oltre a quell'impressionante quantità di denaro, lo zaino conteneva anche i passaporti di un'intera, di origini, i due turisti avevano deciso di recarsi presso una caserma della Guardia Civil e consegnarlo.All'interno dello zaino gli agenti avevano scoperto anche la fattura di un hotel, con il nome e ildell'uomo che aveva prenotato una stanza per la sua famiglia. Contattato al cellulare, l'uomo, che vive insieme alla famiglia a Renterìa, una cittadina nel, ha avuto la bellissima notizia: la famiglia, ritrovatasi improvvisamente senza soldi, stava cercando di tornare a casa. Per fortuna, il legittimo proprietario dello zaino non aveva fatto molta strada: si trovava ancora all'altezza di, sempre in Andalusia, ed ha avuto la possibilità di recuperare i soldi e incontrare i suoi benefattori, che erano rimasti per oltre un'ora all'interno della caserma.Secondo la ricostruzione della Guardia Civil, sulla base della testimonianza della famiglia cinese, è probabile che lo zaino fosse stato gettato a terra, dal finestrino, dal figlio minore della coppia, senza che nessuno se ne potesse accorgere.