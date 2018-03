Roma, si alza il livello del fiume Tevere. Auto sommersa dall'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina, i carabinieri della StazionePrati insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sulle banchina delsotto Pontedove era stata notata un'auto parzialmente sommersa dalle acque del fiume, innalzatesi improvvisamente a causa della pioggia. Allertati i vigili del fuoco peril recupero del veicolo. Accertamenti in corso per risalire al proprietario e al motivo per cui l'auto si trovava parcheggiata lì, anche se sembra si tratti della vettura del cliente di un ristorante posto su un barcone che avrebbe lasciato il locale ieri sera lasciando lì l'automobile.