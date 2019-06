Terremoto a Forte dei Marmi di 3.1, avvertito anche a Viareggio, Massa, Pisa e La Spezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trema la terra in Toscana. Una scossa diè stata registrata alle 12.22 con epicentro due km a nord-ovest di Forte dei Marmi . L'Ingv ha registrato una magnitudo di 3.1 e profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione a Forte dei Marmi, come a, Lucca, Massa, Carrara, Pisa e a La Spezia, in Liguria. Non vengono segnalati, per ora, danni a persone o cose.