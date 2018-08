Decine di tartarughine in spiaggia, stupore tra i bagnanti all'Elba/Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’invasione delle tartarughine: su una spiaggia dell’Isola d’Elba, a Capoliveri, decine di piccole tartarughine sono spuntate all’improvviso da sotto la sabbia, tra lo stupore dei tanti bagnanti, residenti e turisti. Tutte unite, per raggiungere il mare.dell’università di Siena, in vacanza, ha filmato tutto ciò che è accaduto, e ha postato il video su Facebook.Nelle immagini si vede lo spettacolo della natura, in un pomeriggio di metà agosto. Secondo quanto riporta il sito QuinewsElba.it, subito gli enti preposti sono intervenuti per monitorare la situazione: «Il nido è stato delimitato dalle prime ore della sera, e pare che altre tartarughine in ordine sparso siano spuntate per dirigersi verso il mare quando era già notte».