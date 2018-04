SuperEnalotto, gioca 21 euro e vince 130 milioni: ecco quante tasse pagherà

di Simone Pierini

Ieri il fortunato vincitore che hain una ricevitoria disi è portato a casa 130,2 milioni di euro. Ma quanto dovrà pagare diL'uomo dovrà infatti fare i conti per la prima volta con la nuova tassazione prevista dalla manovra bis varata lo scorso giugno per le vincite superiori ai 500 euro. L'aliquota è passata dal 6% al 12% e, di conseguenza, dovrà versare una cifra di poco superiore aiRisorse che, secondo un'analisi del Servizio Bilancio della Camera, in alcuni casi serviranno per iniziativa a favore del territorio italiano cone misure per lo sviluppo.Con l’aumento delle aliquote lo Stato ha messo in preventivo un aumento di gettito pari a 143 milioni annui a partire dal 2018, 36 milioni già a partire da questi ultimi mesi dell’anno in corso, cifra che porterà a 322 milioni le entrate ulteriori complessive nel prossimo triennio 2017-2019.