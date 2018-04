Fido lascia il ricordino e la suora non pulisce La fermano ma lei tira dritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA - (M.C.) L'avesse vista la Polizia locale, sarebbe stata sanzionata di 300 euro. Ma gli agenti non l'hanno notata. Piuttosto moltihanno sorpreso la, anche, che ieri mattina, giorno di mercato a Cittadella, tenendo al guinzaglio undi piccola taglia, entrando a piedi da porta Treviso in via Marconi, non si è curata di quello che l'incolpevole amico a quattro zampe aveva lasciato sul marciapiede.Del resto la natura è natura e quindi chi ha, o dovrebbe avere, non si dovrebbe porre il problema di raccogliere gli escrementi del proprio animale. Tanto più che esistono delle ordinanze comunali in merito. Nulla di tutto questo, nonostante ci si trovasse di fronte ad una persona che si vorrebbe attenta al prossimo, in tutti i sensi. Ma ciò che è accaduto, e anche immortalato con un telefono cellulare, sono finiti in Rete, l'autore della foto e suo malgrado testimone quasi incredulo del misfatto, L.A., lancia alla platea di Facebook lo sfregio. «Ho visto la scena e la suora esclamava no, non farla - racconta - L'ho vista proseguire e ho scattato la foto. Una signora l'ha fermata e le ha detto che doveva pulire per terra, ma non ha risposto nulla e ha tirato dritto. Sono un educatore - conclude L.A. - e vedere questa scena di una suora mi ha fatto rimanere sbigottito».