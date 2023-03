Sport strani che passione, dalla gara di schiaffi al trasporto della moglie e il polo con gli elefanti

Ceffoni, corse, battaglie di cuscini. E ancora, schiaffi a oltranza, il polo a cavallo degli elefanti e poi placcaggi acrobatici e corse di coppia, stile marines, negli acquitrini. Lo sport declinato al "famolo strano" non conosce confini, e non solo quelli geografici: perché quelle che possono sembrare delle bizzarrie che poco avrebbero a che fare con l'agonismo sono invece vere e proprie discipline, con tanto di regolamento, arbitri, punteggi, tornei internazionali e sì, pure montepremi.

Power slap: la gara a suon di sonori ceffoni

Nella saga degli sport assurdi un posto d'onore lo merita il Power Slap, un torneo di ceffoni che il manager della MMA, Dana White, ha trasformato in disciplina creando un circuito di eventi, con tanto di canale tv. In origine gli aspiranti Bud Spencer e Terence Hill erano tutti russi, ma adesso la gara delle sberle - aperta anche alle donne - si sta diffondendo.

Uno sport cruento, a dire la verità in cui anche chi vince esce con il viso deforme: i due avversari uno di fronte all'altro cominciano con uno schiaffo a testa fino alla fine, cioè a chi regge l'onda d'urto e con il placet del medico che controlla a bordo "campo".

In alcune nazioni, come in Polonia ad esempio, il regolamento limita a tre i ceffoni a disposizione dei rivali. Sorin Comsa è il nuovo campione e lo scorso febbraio il suo volto sfigurato dalle sberle ha fatto il giro del web.

King's league: un calcio che sembra un gioco di società

Uno degli ultimi arrivi è la «King's League»: ideata da Gerard Piqué, domenica ha portato 90mila spettatori al Camp Nou di Barcellona, oltre ai 2 milioni collegati con line, per vedere vecchie glorie e campioni «mascherati» sfidarsi in gare di calcio a 7 con alcune regole speciali. Ogni squadra può giocarsi la «Carta gol doppio» (per due minuti, ogni gol segnato vale doppio), la «Carta ammonizione» (per due minuti si può togliere un giocatore all'avversario«), la «Carta rigore» e così via. Si sono prestati al gioco David Villa, Sergio Aguero, Iker Casillas e il presidente Neymar in collegamento video.

Chess boxing, scacchi e pugilato

Nella lista delle discipline curiose c'è posto per il chess boxing, sport che coniuga scacchi e pugilato, con round alternati di ganci sul ring e mosse sulla scacchiera: si perde per ko o scacco matto.

Il polo con gli elefanti: mazze lunghe due metri

In Asia, in particolare in India e Pakistan, è molto diffuso l'Elephant polo: si tratta di una variante (con gli elefanti) del polo tradizionale con i cavalli con la premessa che la salute degli animali utilizzati nei tornei viene al primo posto. Qualsiasi forma di violenza è infatti considerata un reato grave. Comunque le due squadre si sfidano con l'obiettivo di mandare una palla di legno attraverso due pali e vince chi segna più punti. La palla usata è quella standard, cambiano ovviamente le mazze, qui si usano bastoni lunghi circa due metri.

Le cuscinate

Anche le cuscinate da pigiama party sono diventate sport: per i cultori-agonisti della materia, il 'pillow Fight' - vera disciplina negli Usa - è la battaglia dei cuscini, apprezzata più dalle donne che dagli uomini. Poche regole e piuttosto intuitive: quanto ai divieti niente graffi o capelli tirati.

Esiste poi il basket sul monociclo, e qui i campioni del canestro riescono pure a schiacciare. E ancora il «cheese rolling», lo sport in cui ci si lancia giù da un pendio inseguendo una ruota di formaggio rotolante. Anche in Trentino si organizza, la più famosa però è quella del Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake, appuntamento annuale vicino a Gloucester in Inghilterra.

O ancora l'Hornussen che ha origine in Svizzera, il lancio del calabrone, un disco che decolla a velocità sostenuta ed emette un ronzio. Animali, veri, protagonisti loro malgrado anche nel Ferret-leggins, una prova di resistenza al dolore diffusa nel mondo anglosassone che prevede che i concorrenti si infilino un furetto nei pantaloni, resistendo il più possibile con il malcapitato animale rinchiuso dentro ai vestiti. Se si infuria sono guai.

In India oltre a hockey e cricket naturalmente va forte il Kabaddi, uno sport di contatto un po' wrestling e un po' ruba bandiera che vede affrontarsi due squadre in cui tra difesa e attacco l'obiettivo è fermare l'avversario: gioco nazionale nel Punjab, nasce come allenamento bellico con kabaddi che significa «trattenere il respiro» e veniva scandito durante le partite dall'attaccante, al quale non era permesso respirare durante la fase offensiva. Disciplina regolamentata da una federazione vera con tornei internazionale.

E poi c'è il campionato di trasporto della moglie, con un comitato internazionale che ne ha scritto le regole: la lunghezza della pista è di 253,5 metri e la superficie è la sabbia. Vince, tra abiti colorati e vistose parrucche, chi arriva al traguardo con consorte (ma non servono certificati di matrimonio per partecipare). In Finlandia va alla grande.

Più strano di cosi.