Sesso, dividere le faccende di casa migliora i rapporti nella coppia

La parità in casa di fronte al bucato da stendere fa bene alla vita sessuale della coppia. Una ripartizione equilibrata dei lavori domestici, infatti, aumenta il numero di rapporti e la soddisfazione dei partner, secondo uno studio pubblicato su 'Social Forces', rivista del Dipartimento di Sociologia dell'università del North Carolina e Chapel Hill, da ricercatori dell'università della Florida che hanno monitorato per 2 anni 1.100 coppie di 55enni, sposate in media da 27 anni.



Dall'analisi è emerso che, al 2013, le donne statunitensi nella coppia lavoravano a tempo pieno nel 57% dei casi e si occupavano delle faccende domestiche ancora 2 volte più degli uomini contro le 7 volte degli anni '60. Ma il dato più 'psicologicò - e trasferibile anche a contesti europei - è la scoperta che un'equa divisione delle pulizie di casa ha ripercussioni positive a letto.



Un dato, secondo i ricercatori, legato a due fattori: la mancanza del sentimento di ingiustizia, nocivo alle relazioni, e il fatto che le pulizie domestiche sono 'cronofaghè, ovvero riducono il tempo da dedicare all'intimità. «Quando la ripartizione dei compiti è ingiusta verso le donne - spiega Anne Barrett, principale autrice dello studio - la soddisfazione sessuale si riduce, in una scala da 0 a 10, di un punto e mezzo in tutti e due i partner».

