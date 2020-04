Isolate in casa, le vip si scoprono casalinghe: alle prese con pulizie e fornelli, le foto del lockdown

Le vip in quarantena fanno le pulizie. Durante questo lockdown dovuto al coronavirus sono state molte le donne dello spettacolo che hanno approfittato per pulire a fondo la casa, sia per cercare di passare il tempo, sia per le pulizie di primavera.

Tra tutte non poteva mancare zia Mara, la Venier più volte si è mostrata sui social mentre fa pulizie di casa o cucina, sicuramente è una delle più credibili e attendibili tra le vip. Ma se la conduttrice lo ha sempre fatto c'è chi si è cimentato in occasione della quarantena: Flora Canto si è messa all'opera insieme alle bambole, Samanta Togni si è cimentata con scopa e passi di danza. Serena Garitta è sgargiante, Maria Grazia Cucinotta e Isabella Ferrari fanno le prove da chef.



Sarah Ferguson ha postato video su Instagram in cui pulisce il pavimento e insieme a lei anche Anna Dello Russo. Costanza Caracciolo si lascia immortalare con guanti e prodotti spray, anche se, anche lei, è una delle vip che mostra sempre le sue faccende domestiche insieme al marito Vieri. Come lei anche Laura Torrisi mostra sempre la sua vita domestica e le sue doti da cuoca. Ai fornelli Bianca Atzei ed Emanuela Folliero.

