Separata da un mese 42enne si uccide con la pistola dell'ex

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Tragedia familiare questa mattina in un appartamento del paese: una donna di, di un anno più anziano. La coppia, di origini pugliesi, era separata soltantoDa quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Thiene, questa mattina la donna,si è recata nell’appartamento dell’ex coniuge per parlare, ma sarebbe iniziato une lei, dal racconto di lui ai militari del capitano Davide Rossetti,Inutile è stato il tentativo dell’uomo di disarmare la donna, l'ex marito, sconvolto dalla scena, ha chiamato il 112 e il 115. I sanitari del Suem hanno potuto soltanto certificare il decesso della donna e soccorrere l’uomo, in seguito interrogato dai carabinieri. Dai primi riscontri dell'Arma si tratta di suicidio.