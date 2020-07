Scoperto un misterioso “mostro” marino: «Una specie mai conosciuta prima, ecco di cosa si tratta»

Ultimo aggiornamento: 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaè stata rinvenuta ine, secondo i biologi, si tratta di una. A tal punto che questo crostaceo, oggi, ha un nome scientifico e tanti soprannomi, ma non un nome comune: ecco di cosa si tratta.Questo misterioso 'mostro marino' è un isopode gigante scoperto per la prima volta, nelle acque dell', quasi due anni fa. L'animale è stato studiato per tutto questo tempo dai biologi marini del laboratorio dell'isola di St. John, a Singapore, che alla fine hanno stabilito che si tratta di una particolare, mai conosciuta prima dall'uomo e che generalmente vive a circa mille metri di profondità negli oceani. I Per questo motivo, all'animale è stato dato il nome scientifico di, anche se non ha ancora un nome comune. Nel frattempo, però, per le sue caratteristiche e per l'aspetto, questo animale appena scoperto dall'uomo è stato soprannominato "" e anche "".