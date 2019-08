Scontro in volo tra un aereo e un elicottero: ci sono almeno 5 morti

Almeno 5 morti in un scontro in cielo tra un aereo e un elicottero a Palma di Maiorca in Spagna. Le autorità spagnole hanno riferito che cinque persone sono rimaste uccise nella collisione tra un elicottero e un piccolo aereo sull'isola di Maiorca. Tra i morti ci sarebbe un minore. Il governo regionale delle Isole Baleari spagnole, che includono Maiorca, ha twittato che l'incidente è avvenuto alle 13.35.

Colisão no ar entre héli e ultraligeiro faz cinco mortos em Maiorca https://t.co/KcgEoV07wF pic.twitter.com/Z1fRvcqYyh — Jornal de Notícias (@JornalNoticias) August 25, 2019

Le autorità hanno sottolineato che i servizi di emergenza sono nella zona dell'incidente. L'agenzia di stampa privata spagnola Europa Press ha riferito, citando funzionari locali, che l'aereo si è schiantato in un campo agricolo.

