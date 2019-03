Gita in barca finisce in tragedia, cade e muore Inutili i soccorsi dal cielo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO -. La vittima è un pensionato ferrarese diche oggi pomeriggio aveva scelto ilper una battuta di pesca. L’equipaggio dell’elicottero Drago 59 del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia è intervenuto su richiesta della capitaneria di porto di Chioggia per soccorrere l'anziano caduto in acqua dalla barcamentre era in compagnia della moglie, di un anno più giovane.L’equipaggio dopo aver individuato la barca, ha subito scorto anche l’uomo, che si trovava poco distante riverso a faccia in giù. Un elisoccorritore si è calato con il verricello in acqua e ha raggiunto l’uomo, che si trovava a ridosso della coltivazione dei mitili per portalo vicino ad una seconda barca con altri pescatori, dove è stato issato a bordo. Il soccorritore ha iniziato la rianimazione cardio polmonare, mentre la barca ha raggiunto la terraferma. Purtroppo nonostante i soccorsi, il personale medico del Suem ha dovuto dichiararne la morte.