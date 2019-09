Porta a scuola in auto ogni giorno un bimbo cieco: Romano, 84 anni, è il nonno dell'anno

mercoledì 2 ottobre riceverà a Roma il riconoscimento di «Nonno dell’anno». «Per il suo pronto spirito di solidarietà, per la sua dedizione nell’aiutare il prossimo, per la sua tenacia senza età, e per aver dimostrato, col suo esempio eccezionale di affettuoso altruismo, la sconfinata forza del grande cuore dei nonni», è questa la motivazione che ha spinto la Fondazione Senior Italia ad attribuire il premio al casentinese. Tutti i giorni per un anno il signor Romano, 84 anni, ha accompagnato a scuola Jaffar, bimbo non vedente di origine macedone di 6 anni, che frequentava una scuola elementare che si trovava a diversi chilometri di distanza.Jaffar non poteva prendere il pulmino perché non era attivo l’accompagnamento per bambini disabili. E così Romano appresa la notizia si era offerto per portare il bambino non vedente a scuola. Carletti ogni mattina alle 7,30 andava a prendere Jaffar per accompagnarlo dai suoi compagni arrivando a percorrere tutti i giorni 60 km. Un gesto bello ed importante quello di Romano, che lo ha portato fino a Palazzo Chigi dove mercoledì riceverà il premio.