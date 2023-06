MACERATA «Mi costringe a vederlo baciare mamma e toccarla». Queste, insieme ad altre accuse, avevano fatto finire sotto processo la mamma (40 anni), il nonno (77 anni) e il nuovo compagno di lei (52 anni), tutti e tre di un comune dell’entroterra accusati i primi due di maltrattamenti e il terzo di corruzione di minorenne. Il figlio, nel frattempo diventato maggiorenne, si era anche costituito parte civile contro di loro, ma i giudici del collegio hanno assolto tutti e tre gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”.



Il pm Vincenzo Carusi aveva chiesto l’assoluzione per il 52enne perché non era emerso il dolo specifico, la condanna a tre mesi per il nonno previa riqualificazione del reato in abuso dei mezzi di correzione e la condanna a un anno e quattro mesi per la madre. La vicenda era emersa dopo la separazione dei genitori del ragazzo che all’epoca dei fatti (2015) aveva 13 anni. Un giorno, nel corso di un procedimento civile per la collocazione del minore, il ragazzino avrebbe detto al giudice di voler andare a vivere con il padre perché la madre lo aveva picchiato più volte e, una volta trovato un nuovo compagno, sarebbe stato costretto a vederli mentre si baciavano.

Il caso

Il giudice segnalò il caso alla Procura, in fase di indagine il ragazzino fu sentito in modalità protetta e aggiunse ulteriori particolari, così a carico della madre, del nonno (accusato di aver impedito al nipote di uscire e di frequentare gli amici riportandolo a casa, a volte, contro la sua volontà) e del nuovo compagno della mamma si aprì il processo. «L’intera accusa – hanno commentato i difensori, gli avvocati Alessandro Verdicchio e Paolo Cecchetti – si reggeva sulle dichiarazioni dell’allora minore che, riteniamo, abbia inventato ogni singola condotta mosso dalla gelosia verso la madre una volta realizzato che dopo aver lasciato il padre aveva conosciuto un altro uomo».