Incidente mortale sul Gra 24enne perde il controllo dell'auto e si schianta

Ragazzo romano di 24 anni è morto dopo uno schianto sul Grande Raccordo Anulare. L'ennesima tragedia della strada è successa questa mattina alle 7,15. Il ragazzo, al volante di una Fiat Idea, stava persoccreno il Gra sulla carreggiata interna quando al chilometro 44,70 ha improvvisamente perso il controllo dell'auto e ha urtato il muretto all'ingresso della galleria Appia, l'auto è stata sbalzata all'interno della galleria ed è stata urtata da un furgone Ducato che procedeva dietro all'auto. Il ragazzo è morto sul colpo, feriti tre stranieri che viaggiavano sul furgone, si tratta di tre marocchini che stavano andando al lavoro.Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per il ragazzo 24enne, residente a Torre Angela, non c'è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati in ospedale i tre marocchini, feriti non in modo grave. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e due squadre dei vigili del fuoco per liberare le persone coinvolte nell'incidente. Ci sono indagini in corso per stabilire la causa dello schianto, forse una distrazione alla guida.Per tutta la mattina è stata chiusa la galleria Appia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata riaperta attorno all'1,30. Molti i disagi al traffico.