Turista immerge i piedi a Fontana di Trevi, arriva la multa da 450 euro

Una turista egiziana di 29 anni è stata fermata nella notte e multata per aver immerso i piedi nella Fontana di Trevi. Per la ragazza è scattata la sanzione di 450 euro. Poco dopo gli agenti in servizio nell'area di piazza di Spagna hanno sorpreso un un ragazzo di 20 anni, residente a Roma ma proveniente dallo Sri Lanka, che aveva pensato di fare un brindisi, insieme ad alcuni amici, con una bottiglia di champagne sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il ventenne è stato fermato e sanzionato dalla Polizia locale. Lo comunica il corpo dei vigili.