Roma, donna trovata morta in casa con il nastro adesivo sulla bocca

È stata trovata a terra, ormai senza vita, con il nastro adesivo a coprirgli naso e bocca. Giallo a Montesacro, dove pochi minuti prima delle 14 i sanitari del 118 intervenuti su segnalazione di un suicidio in una abitazione al civico 81 di via Carlo Lorenzini, hanno chiamato la polizia che ha trovato il cadavere di una donna di 70 anni. Sul posto la volante del commissariato Fidene e gli uomini della Scientifica per i rilievi. Al momento non si esclude nulla.

