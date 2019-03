«Un vassoio di ricci e un cappuccino»: l'ordinazione è da brividi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà che sensazione avrà attraversato lo stomaco del cameriere quando, sorridente, penna in mano, si è sentito ordinare un vassoio di ricci e tre cappuccini. Sì, avete capito bene: tre cappuccini, cioè latte caldo con il caffè e anche una spruzzata di cacao sopra, per degustare uno dei frutti di mare più amati dai salentini.E' la bizzarra richiesta fatta oggi da tre turiste straniere in vacanza nel Salento e che ha fatto storcere il naso di disgusto agli amanti del mare e del cibo italiano che, si sa, ha le sue regole. Le sorridenti signore, però, erano alla fine soddisfatte dell'esperienza: de gustibus - si sa - non disputandum est. (La foto è stata gentilmente concessa da Gabriele Albergo).