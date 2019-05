Tentata rapina, denunciato a 16 anni: e lui scrive sui social "Che bello"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PADOVA - Tentata rapina impropria in concorso e lesioni personali. Queste i reati contestati a 4 minorenni che, domenica mattina sono stati protagonisti di una lite con un trentenne residente a Montà. Dopo il diverbio l'uomo si è presentato al pronto soccorso con un taglio alla mano che è stato giudicato guaribile in 7 giorni, assicurando fosse stato provocato da uno dei giovanissimi. Di qui la denuncia per i 4 ragazzi che respingono però le accuse e parlano di legittima difesa. La loro posizione però, potrebbe anche aggravarsi: la vicenda prende avvio sabato sera quando il quartetto con altri amici si è recato a una festa nel patronato di Albignasego. Lì due tredicenni che festeggiavano