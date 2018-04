Raccoglie fondi per i malati ma poi li intasca: 56enne arrestata

NAPOLI - Una donna, Grazia Piccini, 56 anni, di Casalnuovo di Napoli, già nota alle forze dell'ordine, aveva bussato alla porta di una 90enne di Cicciano presentandosi come volontaria di una (inesistente) associazione dedita alla raccolta di offerte da destinare alle cure di bambini malati di leucemia. Dopo essersi presentata aveva iniziato a mostrare foto e materiale informativo per rendere più realistica la sua sceneggiata e nel frattempo avanzava all’anziana richieste di denaro da destinare ai piccoli malati.



La 90enne si era decisa per un gesto di bontà ed era entrata in casa a recuperare qualche euro ma quei minuti di assenza sono stati sfruttati dalla piccini per intrufolarsi e frugare nei cassetti della camera da letto della signora. in pensiero per l’anziana suocera, il genero nel frattempo era andato a farle visita ed è così che ha colto la malfattrice in flagranza: l’ha bloccata e ha chiamato i carabinieri di cicciano che sono giunti dopo pochi minuti arrestando la donna in flagranza per tentata truffa. dopo le formalità l’arrestata è stata tradotta ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Foto, volantini, dépliant e circa 20 euro ritenuti provento dell’attività truffaldina sono stati posti sotto sequestro.

