Quanto vivrai? C'è un'App che predice la data della morte

Vaccino antitumore, potrebbe essere disponibile entro un anno: "Elimina il cancro senza chemioterapia"

Conoscere la data in cui lasciare questo mondo? Una risposta prova a darla, sviluppata dalL'applicazione, gratuita, sostiene di prevedere la data del trapasso della persona che l'ha scaricata sul proprio smartphone, con una approssimazione di 36,5 giorni. Il tutto monitorando l'attività fisica registrata dal dispositivo e analizzata dall'intelligenza artificiale sviluppata dai ricercatori.Gli scienziati russi hanno esaminato i dati contenuti nel N(Nhanes) raccolti dal 2003 al 2006, e in base a questi parametri hanno configurato l'algoritmo alla base dell'applicazione che riesce a stimare la longevità della persona mettendo in relazione i dati anagrafici, fisici e sportivi con l'aspettativa di vita.Secondo i ricercatori, "molte compagnie di assicurazioni hanno già iniziato a offrire sconti ai propri clienti in funzione dell'attività fisica monitorata dai braccialetti fitness in vendita ormai in centinaia di modelli. L'intelligenza artificiale ha raggiunto livelli tali da poter essere usata anche per perfezionare i modelli di rischio legati alla longevità". Lo studio è stato pubblicato su 'Scientific Reports'.