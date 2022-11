TOLENTINO "Tolentino a domicilio" è l’app di Tolentino con la quale consultare, ordinare e comprare dai migliori negozi della città. E’ il marketplace di compravendita online che sta aiutando il territorio, supporta le attività, facilita la vita dei cittadini e contribuisce alla digitalizzazione. Un’idea alquanto intuitiva e geniale quella del tolentinate Alessio Rizzello, agente di commercio, nell’aver creato tale app. Ha avuto il coraggio di mettersi in gioco creando un’impresa digitale tutta sua, “Tolentino a domicilio”. L’app marketplace è un punto di riferimento digitale, nonché una vetrina online del territorio che mette in contatto commercianti locali e tolentinati. Alessio Rizzello ha voluto lanciare la sua impresa digitale con l’obiettivo di coinvolgere le piccole e medie attività del territorio ed accompagnarle verso la transizione digitale. «L’app è nata alla fine del mese di giugno. Le attività coinvolte – spiega Rizzello - sono solo di Tolentino, per ora sono una trentina di negozi del centro storico e della periferia. Il numero, comunque, è in continuo aumento. Siamo partiti con le consegne alla fine del mese di agosto, precisamente il 22. A settembre ne abbiamo fatte circa 170, mentre a ottobre 270. A luglio, invece, abbiamo fatto promozione sul territorio per poi partire alla fine del mese dopo».

Trenta attività già presenti

Si entra nell’app ed emergono le 30 attività, per la maggior parte ristoranti, pub, pizzerie. Ci sono anche un barbiere, una merceria, un fioraio. Si sceglie il menù o altro e si riempie il carrello. Allo stesso tempo occorrere cliccare sulla fascia oraria scelta per ricevere il materiale a casa. Alla fine si può pagare tramite carta di credito o alla consegna dei fattorini. «Ne abbiamo tre di fattorini, ma potrebbero aumentare. C’è poi una ragazza cura i social. Le consegne avvengono principalmente all’ora di pranzo o di cena. L’obiettivo era quello di portare un nuovo servizio in città. Ci ho investito e al momento sembra che l’iniziativa sta andando bene. Voleva anche essere un modo per sostenere i nostri commercianti. Oltre a Tolentino, le consegne vengono fatte anche nei paesi limitrofi, a Belforte del Chienti, Caldarola, Caccamo di Serrapetrona, Pollenza scalo.