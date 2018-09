Paris Hilton e il Prosecco finto. Il ministro Centinaio: «Bloccati 30 milioni di lattine»

VALPOLICELLA - Paris Hilton e il Prosecco, una relazione pericolosa, almeno per l'Italia, stando alle parole del ministro delle Politiche agricole,, intervenuto oggi alla inaugurazione della sede del Consorzio vini Valpolicella, a Sant'Ambrogio: «, che dice di amare l'Italia ma poi produceva prosecco che non è prosecco». Il ministro ha citato la vicenda del prodotto lanciato dalla miliardaria americana come esempio di prodotto "", ossia il fenomeno commerciale dell'imitazione di un prodotto o marchio italiano con il richiamo alla presunta (ma falsa) italianità.«La tutela e l'aiuto contro l'italian sounding - ha aggiunto Centinaio, parlando con i giornalisti - è il punto di forza del ministero. Stiamo lavorando con l'Icqrf, che si cura della, stiamo lavorando con tutti, su ogni punto di vista, perché i nostri prodotti di qualità vengano apprezzati così come sono e non ci siano contraffazioni. Questo - ha aggiunto, riferendosi ai vini della Valpolicella - è un prodotto di estrema qualità e di estremo livello, di conseguenza la tutela ma soprattutto i controlli di qualità sono fondamentali. Noi dobbiamo produrre ed esportare prodotti di qualità», ha concluso.