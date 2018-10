Con la Porsche nuova di zecca finisce contro un cervo da 140 chili

Un cervo di 140 chili sulla Porsche nuova di zecca. Come riporta il Gazzettino a firma di Olivia Bonetti, è stato uno choc per l’automobilista di Alano di Piave, in provincia di Belluno, che giovedì sera intorno ha avuto un incidente sulla Sinistra Piave, all’imbocco della strada che porta a Marziai.



Sempre in quel punto poche ore dopo è capitato un secondo incidente: questa volta una cerva di cento chili, travolta da un furgone poco dopo le 6 di ieri mattina. Il furgone non si è fermato e l’animale, rimasto morto a terra, è stato recuperato dai componenti della Riserva di Caccia di Lentiai.



Sul posto, per entrambi gli incidenti i carabinieri della Compagnia di Feltre: i militari di Trichiana hanno rilevato quello della Porsche, i colleghi di Mel il secondo schianto. E il presidente della Riserva alpina di caccia di Lentiai, Marco Scarton, lancia l’allarme: «Il rischio è che prima o poi qualcuno ci lasci la pelle, può accadere se il cervo entra nell’abitacolo dal parabrezza

