Ponte sullo Stretto, il nuovo progetto: ecco come sarà. I punti principali dai tempi al piano economico

Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto ’Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabrià rilancia la costruzione. «È una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto dell'Italia e all'Europa». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in un video messaggio al termine del Cdm che ha approvato il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina. Il decreto per il ponte sullo Stretto «è una vittoria importante dopo tanti blocchi. Aveva iniziato Berlusconi a dar vita al progetto, poi una serie di governi ha bloccato le iniziative e quindi si è ritardato. Oggi finalmente il governo di centrodestra porta a termine quel progetto e l'anno prossimo si potranno cominciare i lavori. Adesso bisognerà aggiornare il progetto ma siamo pronti per ricominciare». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete4. «Realizzare il ponte significa creare posti di lavoro, turismo e ridurre le emissioni» e «permetterà all'Italia di essere più competitiva».

ASSETTO SOCIETARIO

Al capitale della societa per azioni che si occupera del Ponte partecipano Rfi, Anas, le due Regioni interessate, Sicilia e Calabria, e in misura non inferiore al 51% il ministero dell’Economia, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa in ordine alle attivita oggetto di concessione.

CDA

Il Consiglio di amministrazione della societa per azioni, invece, e composto da cinque membri, di cui due designati dal Mef, d’intesa con il Mit, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato da Rfi e Anas. Il Collegio sindacale e composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal ministero dell’Economia d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e designato dalla Regione Calabria, d’intesa con la Regione Sicilia, un membro effettivo e un membro supplente sono designati da Rfi e Anas.

TEMPI

Nel cronoprogramma di realizzazione dell’opera, e previsto che il progetto esecutivo sia approvato entro il 31 luglio 2024.

CONCESSIONE

Per il Ponte la concessione e affidata alla societa Stretto di Messina Spa, sin dalla data di revoca dello stato di liquidazione. Ha una durata di trent’anni, a partire dall’entrata in esercizio dell’opera, ed eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell’opera determinano slittamenti della durata della concessione.

NUOVO PIANO ECONOMICO

Il Mit e autorizzato a sottoscrivere con la societa concessionaria uno o piu atti aggiuntivi alla convenzione, che disciplinano: la copertura finanziaria dell’investimento, anche attraverso finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonche gli introiti e contributi a favore della concessionaria; le tariffe di pedaggiamento per l’attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, secondo criteri idonei a promuovere la continuita territoriale tra la Sicilia e il continente, garantendo la sostenibilita economica e finanziaria dell’opera; il canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa concessionaria, riscosso da Rfi e trasferito alla societa concessionaria al netto della quota del canone funzionale alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla societa del Gruppo Fs; e i costi sostenuti dalla societa sino alla data di entrata in vigore del decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell’opera, funzionali al riavvio dei lavori.

COMMISSARIO

Qualora ne ravvisi la necessita, tenuto conto dell’attivita di vigilanza, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti puo proporre al presidente del Consiglio la nomina di un commissario straordinario, che sarebbe nominato con decreto del Pdc, su proposta del responsabile del Mit sentito il ministro dell’Economia.