Crolla ponte al confine tra Liguria e Toscana: due furgoni precipitano nel fiume

MASSA CARRARA . Il crollo è avvenuto intorno alle 10.30: il ponte che collega l'abitato di Santo Stefano Magra con Albiano (che si trova in provincia di Massa-Carrara) ha ceduto improvvisamente, come racconta Il Secolo XIX. Sul posto i vigili del fuoco. Come si vede anche dai video, è rimasto coinvolto nel crollo un furgone. E nella zona si sente un forte odore di gas.

