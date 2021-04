Piombino Dese, incidente in moto sulle rotaie del treno: Alessio muore a 19 anni

Incidente mortale ieri, venerdì 2 aprile, alle 19 di sera: un ragazzo di 19 anni è morto per le ferite riportate a seguito allo schianto in moto a Piombino Dese (Padova).

La dinamica

Il giovane stava percorrendo via Meolde a bordo della sua Yamaha quando all'improvviso ha perso il controllo della moto, cadendo a terra. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente il 19enne ha perso il controllo sulle rotaie del passaggio a livello, pochi metri prima della zona dello schianto. Il ragazzo è stato soccorso immediatamente ed elitrasportato in condizioni gravissime in ospedale a Treviso. Purtroppo non ce l'ha fatta e stamani alle otto è deceduto.

Ragazzo morto: chi è

La vittima è il 19enne Alessio Bariamcanaj, residente a Piombino Dese, nel Padovano. Alessio era un bravo studente, figlio di una famiglia albanese ben integrata, la sua passioen era per il calcio, Alessio infatti giocava a calcio nella squadra locale di Piombino.

Siamo profondamente colpiti dalla notizia della morte del nostro Alessio che militava nella Juniores. Ci stringiamo attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.🌹✨ Pubblicato da Union Dese su Sabato 3 aprile 2021

