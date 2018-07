Pecore fuggono dal recinto: multato il proprietario per "divieto di sosta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BADIA TEDALDA - Due pecore con i loro quattro agnelli in cerca di libertà sono state multate per divieto di sosta. La bizzarra notizia arriva da Roffelle, nel comune di Badia Tedalda, in Toscana ma a un tiro di schioppo da Marche e Romagna. Il sindaco Alberto Santucci, nei giorni scorsi ha scritto sui social un post infuocato raccontando quanto accaduto: Valentino Gori, 30 anni, titolare dell’omonima azienda agricola, si è visto recapitare una contravvenzione di 84,50 euro per divieto di sosta per sei delle sue pecore che, nel maggio scorso, dopo aver rotto la recinzione del pascolo nel quale si trovavano, sono state viste vagare lungo la strada che da Rofelle conduce al Monte Botolino. I carabinieri forestale hanno dunque rilevato la contravvenzione. Gori si è rivolto al sindaco che su Facebook ha dichiarato che segnalerà quanto accaduto nelle competenti sedi di livello regionale e nazionale, e farà di tutto per far annullare la multa.