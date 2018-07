PDS 70b, ecco le prime immagini al telescopio del pianeta appena nato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immagini mozzafiato per tutti gli amanti dello spazio, quelle diffuse dall'e raccolte da un gruppo di ricercatori astronomici diretti dall'di Heidelberg, in Germania. La massa luminosa che vedete alla destra del punto nero al centro di questa immagine, infatti, non è altro un, che i ricercatori hanno chiamatoper un motivo ben preciso.Il pianeta, infatti, come avevano ipotizzato alcuni anni fa i ricercatori, si è formato a partire dal disco di polvere che circonda una, conosciuta proprio come. Per osservarlo c'è voluta la miglior strumentazione disponibile: le immagini sono state riprese grazie alma per studiare la progressiva formazione del pianeta è stato necessario bloccare i fasci di luce accecante provenienti dalla stella nana (il cerchio nero al centro della foto è proprio il coronografo utilizzato come filtro). «In questo modo abbiamo potuto osservare i dischi di polvere, che sono il punto in cui iniziano a formarsi i pianeti» - ha spiegatodell'istituto Max Planck - «Non sempre, però, i materiali che sospettiamo possano essere giovani pianeti in fase di formazione si rivelano esserlo: nella maggior parte dei casi, si trattava di semplici parti del disco».Secondo gli studi effettuati dagli scienziati,avrebbe una massa di poco superiore a quella di Giove, ha un'orbita pressoché circolare, una distanza dalla propria stella di 3 miliardi di chilometri ed una temperatura di almeno, decisamente superiore a qualsiasi pianeta del sistema solare. I ricercatori ritengono che il pianeta abbia circa 5 milioni di anni e, secondo loro, sarebbe ancora in una fase preliminare di formazione. La scoperta è importante, come rivela, un altro degli autori dello studio, pubblicato su Astronomy & Astrophysics : «Poter osservare un pianeta così giovane, e ancora in fase di sviluppo, ci permetterà di sapere molto di più sulla formazione dei corpi celesti».