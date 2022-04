Uccise a coltellate il fidanzato della ex a Parma: ergastolo a un ragazzo di 19 anni

PARMA - Lo uccise con 33 coltellate un anno fa. Oggi, a Parma, Patrick Mallardo è stato condannato all'ergastolo in primo grado. A 19 anni, Mallardo fu accusato dell'omicidio di Daniele Tanzi, un coetaneo residente a Casalmaggiore.

La vittima era l'attuale fidanzato della ex dell'imputato. Tanzi è stato ucciso con 33 coltellate la notte tra il 4 e il 5 maggio 2021 in una fabbrica abbandonata alle porte di Parma.

APPROFONDIMENTI ELETTRICITà FATALE Inquilino prende una scossa dalla lavatrice e diventa balbuziente:...

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di assise: per i giudici non c'è stata la premeditazione, come invece richiesto dal pm, ma al giovane imputato sono stati riconosciuti i futili motivi.

Mallardo, secondo la sentenza della Corte presieduta dal giudice Alessandro Conti, oltre alle spese processuali, dovrà pagare una provvisionale di 300 mila euro per la madre di Tanzi, di altri 300mila per il padre e di 170 mila euro per ciascuno degli altri figli. Mallardo è stato invece assolto dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata, che era presente la notte del delitto nella fabbrica abbandonata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA