Papà fa troppi dispetti alla figlia di 8 anni, il giudice: 50 euro di multa a ogni scherzo

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e scatta laUn padre genovese ha visto pronunciare una sentenza molto singolare da parte del giudice del tribunale Francesco Mazza Galanti, che prevede che ad ogni dispetto che farà alla figlia di 8 anni, dovrà pagare unaLa storia è una delle tante diche spesso nascondono dinamiche poco felici per il minore.In questo caso, come riporta La Stampa, il papà è stato definito dal magistrato più infantile della sua stessa bambina e ed è stato punito per i suoi atteggiamenti. La piccola è finita nel mezzo della "guerriglia" tra la mamma e il papà: dopo che la donna ha iniziato una nuova relazione con un altro uomo l'ex ha iniziato a fare dei dispetti, mettedo però di mezzo la minore. Tra gli atti lesivi per la bimba ci sarebbe stata la cancellazione del nome della mamma dal diario di scuola e la convocazione della polizia davanti alle elementari per motivi futili.Una situazione che certo non può più andare avanti, per il bene della figlia in primis. Qualora il papà volesse fare nuovamente scherzetti e dispetti dovrà pensarci bene, se non vorrà ricevere ogni volta una multa, ma soprattutto dovrebbe farlo per il bene di una bimba di 8 anni senza colpe.