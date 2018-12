Autista dell'autobus massacrato di botte da un gruppo di ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autista dell'Amat, l'azienda per il trasporto pubblico a Palermo, è stato massacrato di botte nel pomeriggio, finendo in ospedale, a Villa Sofia, in codice rosso. Ad aggredirlo, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri avvertiti da alcuni testimoni del pestaggio, sarebbero stati alcuni ragazzi, che erano a bordo di un'auto, e avrebbero cercato di aprire il vano motore del bus; l'autista sarebbe sceso dal mezzo, che era diretto in centro città, per allontanarli ma è stato picchiato dal gruppo. È stato trasportato al pronto soccorso in ambulanza; la tac ha dato esito negativo. Il paziente rimane in osservazione.